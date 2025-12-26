  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Eski TFF Başkan vekili ve 3 kişi hakkında karar verildi

14 yıl sonra 3 Temmuz kumpası operasyonu: Eski TFF Başkan vekili ve 3 kişi hakkında karar verildi

14 yıl sonra 3 Temmuz kumpası operasyonu: Eski TFF Başkan vekili ve 3 kişi hakkında karar verildi
Güncelleme:

Futbolda FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanvekili Lütfi Arıboğan ve üç eski yönetici hakkında karar verildi.

Futbolda FETÖ/Şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan dört TFF yöneticisi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı'nın yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme koşuluna müteakiben adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldığı kaydedildi.

Ebru Köksal ve Ahmet Gülüm'ün ise savcılık kararı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklama ile dört eski yöneticinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Başsavcılığın açıklaması şu şekildeydi:

"Kamuoyunda "2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" şeklinde anılan, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lütfi ARIBOĞAN, Ahmet GÜLÜM, İlhan HELVACI ve Ebru KÖKSAL hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir."

İHA

text-ad
Etiketler kumpas dava Lutfi Arıboğan 3 temmuz kumpası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ücretsiz dağıtılan çikolata 20 öğrenciyi hastanelik etti Ücretsiz dağıtılan çikolata 20 öğrenciyi hastanelik etti 500 bin sosyal konut ve kentsel dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası için yeni karar 500 bin sosyal konut ve kentsel dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası için yeni karar Gözaltına alınan gazeteci Barış Terkoğlu serbest bırakıldı Gözaltına alınan gazeteci Barış Terkoğlu serbest bırakıldı Türkiye'nin nesli tehlike altındaki eşsiz güzelliği kameralara yakalandı Türkiye'nin nesli tehlike altındaki eşsiz güzelliği kameralara yakalandı İş makineleriyle köyü talan eden defineciler suçüstü yakalandı İş makineleriyle köyü talan eden defineciler suçüstü yakalandı Meteoroloji ve AKOM'un ardından Valilik de uyardı: Lapa lapa kar geliyor! Meteoroloji ve AKOM'un ardından Valilik de uyardı: Lapa lapa kar geliyor! Türkiye'nin 12 bin yıllık tarihi noktasındaki binlerce yıllık sırların kapıları ziyaretçilere açıldı Türkiye'nin 12 bin yıllık tarihi noktasındaki binlerce yıllık sırların kapıları ziyaretçilere açıldı Fenerbahçe taraftarı Sadettin Saran'ı böyle karşıladı! Fenerbahçe taraftarı Sadettin Saran'ı böyle karşıladı! Sadettin Saran'ın adını kullanmışlar! Suç duyurusunda bulunacak! Sadettin Saran'ın adını kullanmışlar! Suç duyurusunda bulunacak! AK Parti'nin af yasası sonrası cezaevlerinden tahliyeler başladı! AK Parti'nin af yasası sonrası cezaevlerinden tahliyeler başladı!
Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu... Cansız bedeni boş bir evde çöp poşeti içinde bulundu! Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu... Cansız bedeni boş bir evde çöp poşeti içinde bulundu! Suriye'de kritik gelişme: SDG ile görüşmeler askıya alındı Suriye'de kritik gelişme: SDG ile görüşmeler askıya alındı Aç kalan kurtlar ilçe merkezine indi Aç kalan kurtlar ilçe merkezine indi Peynirden sucuğa, baharattan yoğurda... Gıdada hile yapanlar tek tek ifşa edildi Peynirden sucuğa, baharattan yoğurda... Gıdada hile yapanlar tek tek ifşa edildi Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı; 8'i öldü, bazıları kayıp! Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı; 8'i öldü, bazıları kayıp! TFF 30 gözlemcinin bahis oynadığını tespit etti: Hepsi PFDK'ya sevk edildi! TFF 30 gözlemcinin bahis oynadığını tespit etti: Hepsi PFDK'ya sevk edildi! Af düzenlemesinden yararlanamayan 120 bin mahkum için harekete geçildi! Af düzenlemesinden yararlanamayan 120 bin mahkum için harekete geçildi!