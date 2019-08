2019 FIBA Dünya Erkekler Basketbol Şampiyonası S Sport ve S Sport Plus’ta

Saat farkı nedeniyle, maçların önemli kısmının Türkiye’de gündüz saatlerine denk gelmesi beklenen FIBA Dünya Erkekler Basketbol Şampiyonası, S Sport, S Sport2, S Sport Plus ve NTV’den canlı yayınlanacak. Türkiye Milli Takım karşılaşmaları NTV ekranlarında canlı yayınlanırken, ABD, Sırbistan, İspanya, Yunanistan gibi şampiyonanın iddialı takımlarının maçlarının da yer aldığı turnuvanın diğer maçları S Sport ve S Sport2’de basketbol severlerle buluşacak. Ayrıca, basketbol severler karşılaşmaları S Sport Plus uygulamasında hem canlı yayınlarla hem de tekrar izle seçeneğiyle takip edebilecekler. Saran Medya geçtiğimiz ay 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası ve FIBA Dünya Erkekler Basketbol Şampiyonası yayın haklarını aldığını duyurmuştu.

Çin’de gerçekleştirilecek FIBA Dünya Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda saat farkı nedeniyle, maçların önemli kısmının Türkiye’de gündüz saatlerine denk gelmesi bekleniyor. Turnuva heyecanını her zaman, her yerden canlı yayınlarla takip etmek, maçların tekrarına istediği zaman ulaşmak isteyen basketbol severler için S Sport Plus büyük bir kolaylık sağlayacak.

2019 FIBA Dünya Kupası'nda Türkiye, E Grubu'nda Japonya, ABD ve Çekya ile mücadele edecek. Turnuva öncesi son hazırlıklarını tamamlayan takımlar 28 Ağustos Çarşamba günü grup maçlarını oynayacağı Şanghay kentine gidecek.

S Sport, 5 buçuk milyondan fazla abonesiyle büyümeye devam ediyor. S Sport, Digiturk 85. kanal, D-Smart 78.kanal, TV + 77. Kanal ve Tivibu 74. Kanaldan izlenebiliyor. S Sport2 ise TV+ 78. Kanalda izleyicilerle buluşuyor. İzleyiciler, S Sport Plus uygulamasını ise App Store ve Play Store uygulama mağazaları üzerinden indirip, yayınları izleyebilirler.