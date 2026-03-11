2026 Dünya Kupası'nda İran depremi!

FIFA Başkanı Infantino, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek İran'ın 2026 Dünya Kupası'na katılımı için güvence aldığını açıklamıştı. Ancak İran Spor Bakanı Ahmed Donyamali, hiçbir koşulda turnuvaya katılmayacaklarını duyurdu.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklığında haziran ayında başlayacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kriz patlak verdi. İran Spor Bakanı Ahmed Donyamali, ülkesinin 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayacağını duyurdu.

Trump yeşil ışık yaktı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuva hazırlıkları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede İran Milli Takımı'nın durumunun da masaya yatırıldığını belirten Infantino, ''Başkan Trump ile İran’ın katılımını konuştuk. Kendisi, İran takımının ABD’deki turnuvada yarışmasını elbette memnuniyetle karşılayacağını yineledi.'' dedi.

Tahran'dan yanıt: "Hiçbir koşulda katılmayız"

Bunun üzerine İran Spor Bakanı Ahmed Donyamali, ülkesinin bu yaz düzenlenecek dev organizasyona katılmayacağını resmen ilan etti. Donyamali, ''İran, mevcut şartlar altında hiçbir koşulda Dünya Kupası'na katılamaz.'' ifadelerini kullandı.

