27. Vehbi Koç Kupası Koşusu’nun Galibi Egregious Rock Oldu

Koç Holding’in kurucusu Vehbi Koç’un anısına Türkiye Jokey Kulübü tarafından İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda bu yıl 27’incisi düzenlenen Vehbi Koç Kupası Koşusu’nda kupa sahibini buldu.

2022 yılı Vehbi Koç Kupası Koşusu'nda jokeyi Gökhan Kocakaya ile boy gösteren, Yaman Zingal'ın sahibi ve yetiştiricisi olduğu Egregious Rock pistten galibiyetle ayrıldı.



1961 yılında Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığı’nı yapan Vehbi Koç'un anısına düzenlenen koşuda, birincilik ikramiyesi ve kupa, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel tarafından kazanan atın sahibi adına Sebati Duman'a takdim edildi.



Vehbi Koç Kupası Koşusu Töreni’ne Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Nevbahar Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Özbelge, Türkiye Jokey Kulübü Genel Saymanı Adil Mert Kaya, Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gülnur Gülerce ve Koç Topluluğu yöneticileri katıldı. Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı günün anısına Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'a hediye takdim etti.



Mücadeleye jokeyi Halis Karataş ile katılan Vernazza tabelanın ikinci basamağında kendisine yer bulurken, Kuzey Kafkasyalı, Akın Sözen idaresinde koşuyu üçüncü tamamladı. Jokeyi Vedat Abiş ile yarışa katılım gösteren Luminescence dördüncü olurken; Malkoçhan, Ahmet Çelik idaresinde sıralamanın beşinci basamağında yer aldı.