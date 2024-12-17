A Milliler Mercedes yerine Togg'a binecek
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Mercedes-Benz ile sponsorluk anlaşmasını yenilemeyen Türkiye Futbol Federasyonu'nun Togg ile masaya oturduğu öğrenildi.
Türkiye Futbol Federasyonu ve Mercedes-Benz arasında 1996 yılında yapılan 28 yıllık sponsorluk anlaşması bu yıl bitiyor. Erkek A Millî, Kadın A Millî futbol takımı ve eMilli takım ana sponsoru olan Mercedes-Benz’in yerine dikkat çeken bir isim gelecek.
En son Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW ile görüşen TFF’in diğer bir seçeneğinin de Togg olduğu öğrenildi.
Dünya Gazetesi’nin haberine göre, TFF yönetimi içinde Togg’un ana sponsor olması konusunda baskı var. Bu kapsamda TFF ve Togg anlaşmak için masaya otururken edinilen bir diğer bilgilere göre de, bu kapsamda Mercedes-Benz de futbolculara tahsis ettiği EQB araçları geri almaya başladı.
Eğer TFF ve Togg arasında anlaşma sağlanırsa milli futbolcular Togg’un SUV T10X modellerini kullanmaya başlayacaklar.
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