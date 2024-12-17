A Milliler Mercedes yerine Togg'a binecek

Mercedes-Benz ile sponsorluk anlaşmasını yenilemeyen Türkiye Futbol Federasyonu'nun Togg ile masaya oturduğu öğrenildi.

Türkiye Futbol Fede­rasyonu ve Mercedes-Benz ara­sında 1996 yılında yapılan 28 yıllık sponsorluk anlaşması bu yıl bitiyor. Erkek A Millî, Kadın A Millî futbol takımı ve eMilli takım ana sponsoru olan Merce­des-Benz’in yerine dikkat çeken bir isim gelecek.

En son Borusan Otomotiv’in Türkiye distri­bütörü olduğu BMW ile gö­rüşen TFF’in diğer bir seçeneğinin de Togg olduğu öğrenildi.

Dünya Gazetesi’nin haberine göre, TFF yönetimi içinde Togg’un ana sponsor olması konusunda baskı var. Bu kapsamda TFF ve Togg anlaşmak için masaya otururken edinilen bir diğer bilgile­re göre de, bu kapsamda Mercedes-Benz de fut­bolculara tahsis ettiği EQB araçları geri almaya baş­ladı.

Eğer TFF ve Togg arasında anlaşma sağlanırsa milli futbolcular Togg’un SUV T10X modellerini kullanmaya başlayacaklar.