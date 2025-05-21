Aboubakar Süper Lig'e geri dönüyor

Beşiktaş'ın ve Hatayspor'un eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın Trabzonspor'un transfer listesine girdiği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'te gelecek yılın kadro çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da sürpriz iddia. Beşiktaş'la sözleşmesi biten, Hatayspor'la kiralık anlaşmasını sonlandıran Vincent Aboubakar'ın adı Trabzonspor ile anılıyor.

Fotospor'un haberine göre Aboubakar eski hocası Şenol Güneş aracılığıyla kendisini Trabzonspor'a önerdi.

Henüz 33 yaşında olduğunu, en az 3-4 sezon daha üst düzeyde futbol oynayabileceğini belirten Aboubakar'ın bonservisinin olmaması da transferin gerçekleşme ihtimalini doğrulyor.