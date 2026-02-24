Acun Ilıcalı'nın yasa dışı bahis reklamı davasında yeni karar

  1. Anasayfa
Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı ve beraberindeki 7 sanığın, TV8 ile Exxen platformlarındaki maç yayınlarında "yasa dışı bahis reklamı" yapıldığı iddiasıyla yargılandığı davada kritik bir aşamaya gelindi. 24 Şubat 2026 tarihinde görülen duruşmada, davanın seyri açısından önemli bir karar alındı.

TV8 ve Exxen üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla yargılanan Acun Ilıcalı davasında yeni gelişme! Mahkeme, savcılığın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşmayı 16 Nisan’a erteledi. 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ilıcalı'nın savunmasında "Reklamlar Karadağ Federasyonu’na ait, bizim ilgimiz yok" dediği öğrenildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "yasa dışı bahis reklam ve teşviki" soruşturması kapsamında yargılanan Acun Ilıcalı ve kanal yöneticileri için mahkeme sürecinde sona yaklaşıldı. 24 Şubat 2026'da (bugün) görülen celsede, dosyanın geldiği aşama değerlendirildi.

 Mahkeme heyeti, duruşma savcısının dosya üzerindeki incelemesini tamamlayarak esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için ek süre verilmesine hükmetti. Bu karar doğrultusunda dava, 16 Nisan 2026 tarihine ertelendi. Bu tarihte savcılığın sanıklar hakkında beraat mi yoksa ceza mı talep edeceği netleşmiş olacak.

Tartışmanın Odağı: Karadağ - Türkiye Maçı

Davanın temelini, A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile oynadığı maçın TV8 ekranlarındaki yayını oluşturuyor. Saha kenarındaki dijital panolarda yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yer alması, kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve savcılığı harekete geçirmişti.

Ilıcalı: "Biz Sadece Yayıncıyız"

Acun Ilıcalı, savunmasında sorumluluğun kendilerinde olmadığını şu sözlerle dile getirmişti:

"Yurt dışında oynanan maçların saha içi reklam alanları, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. Karadağ’daki maçın panolarını Karadağ Federasyonu satmıştır. Bizim bu reklamlarla bir gelir ortaklığımız veya müdahale şansımız yoktur. TRT yayınlarında da geçmişte benzer durumlar yaşanmıştır."

