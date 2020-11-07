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  3. 07 Kasım 2020 11:32

Adana Demirspor'da 24'ü futbolcu 29 kişide corona virüs vakası

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personel olmak üzere toplam 29 kişinin corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Adana Demirspor'da 24'ü futbolcu 29 kişide corona virüs vakası
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Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbulspor maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır.
 

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