Adana Demirspor'da 24'ü futbolcu 29 kişide corona virüs vakası

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbulspor maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır.

