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  1. 09 Nisan 2017 21:16

Advocaat maç boyunca oyuncu değişikliği yapmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, Akhisar Belediyespor karşılaşmasında futbolcuları ısınmaya yollasa da oyuncu değişikliği yapmadı....

Advocaat maç boyunca oyuncu değişikliği yapmadı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, Akhisar Belediyespor karşılaşmasında futbolcuları ısınmaya yollasa da oyuncu değişikliği yapmadı. Sarı-lacivertliler böylece bu sezon mücadeleyi oyuncu değiştirmeden bitiren ilk takım oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 27. haftasında evinde karşılaştığı Akhisar Belediyespor’u 3-1 mağlup etti. Mücadelede ilginç bir olayda yaşandı. Sarı-lacivertlilerin deneyimli Teknik Direktörü Dick Advocaat, oyuncularını ısınmaya yollasa da oyuncu değişikliği yapmadı. Akhisar ise 3 oyuncu değiştirme hakkını da kullandı. Fenerbahçe böylece Süper Lig’de bu sezon mücadeleyi oyuncu değiştirmeden bitiren ilk takım oldu.

Fenerbahçe’nin yedek kulübesinde Fabiano, Şener, İsmail, Neustadter, Ozan, Volkan Şen ve Sow yer alıyordu.

istanbul , spor