  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı

Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı

Güncelleme:

Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar'a anjiyo yapıldı. Çakar'ın hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu nedeniyle kaldırıld

"Futbolda bahis" soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Çakar’a tedavi gördüğü İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo yapıldığı belirtildi.

Çakar’ın durumu doktorlar tarafından izlenirken tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

GÖZALTI KARARI KALDIRILDI

Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu gerekçesiyle kaldırıldı. Çakar'ın, tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi için talimat verildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 16 ilde 'bahis ve şike' soruşturması kapsamında yürütülen ikinci dalga operasyonda futbolcu, hakem ve bazı kulüp yetkililerinin de aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltında bulunan Ahmet Çakar, dün rahatsızlandı. Kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Çakar, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İHA

text-ad
Etiketler ahmet çakar gözaltı anjiyo bahis
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü spikerlere sıçrayan soruşturmada dikkat çeken ''fenomen'' iddiası Ünlü spikerlere sıçrayan soruşturmada dikkat çeken ''fenomen'' iddiası İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı; acı haber geldi! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı; acı haber geldi! 4.3'lük deprem öncü mü? Ahmet Ercan'dan ''Antalya'' yorumu 4.3'lük deprem öncü mü? Ahmet Ercan'dan ''Antalya'' yorumu Türkiye'nin hayalet İHA'sı ANKA-3 gümbür gümbür geliyor: Kritik bir testi daha geçti! Türkiye'nin hayalet İHA'sı ANKA-3 gümbür gümbür geliyor: Kritik bir testi daha geçti! Bir şehir kar altında: 2 ilçede 11 yerleşim yerine ulaşım kesildi Bir şehir kar altında: 2 ilçede 11 yerleşim yerine ulaşım kesildi Otizmli öğrencilerin sınıfında skandal görüntüler! Veliler ayağa kalktı Otizmli öğrencilerin sınıfında skandal görüntüler! Veliler ayağa kalktı Kim Milyoner Olmak İster'de ''Seyirciye güvenmiyorum'' diyen yarışmacı olay oldu Kim Milyoner Olmak İster'de ''Seyirciye güvenmiyorum'' diyen yarışmacı olay oldu Fenerbahçe'de bir isim daha kadro dışı bırakıldı Fenerbahçe'de bir isim daha kadro dışı bırakıldı Hüseyin Baş yeniden BTP Genel Başkanı seçildi Hüseyin Baş yeniden BTP Genel Başkanı seçildi Polis memuruna aracıyla çarpıp fotoğrafını paylaştı! Sürücü ''tanıdık'' çıktı Polis memuruna aracıyla çarpıp fotoğrafını paylaştı! Sürücü ''tanıdık'' çıktı
Bir adliyede daha vurgun: Zimmetine geçirdiği paraları kriptoya yatırıp, bahis oynamış Bir adliyede daha vurgun: Zimmetine geçirdiği paraları kriptoya yatırıp, bahis oynamış Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı! Kuvvetli geliyor Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı! Kuvvetli geliyor Habur'un yanı başında 946 dönümlük dev proje: Bin kişiye ekmek kapısı olacak! Habur'un yanı başında 946 dönümlük dev proje: Bin kişiye ekmek kapısı olacak! İmamoğlu'nun diploma davasında tansiyon yükseldi: ''İmalı soru sorarsanız böyle yanıt alırsınız'' İmamoğlu'nun diploma davasında tansiyon yükseldi: ''İmalı soru sorarsanız böyle yanıt alırsınız'' Eli silahlı şehir eşkıyası otobüs durağında korku saçtı! Arkadaşı da kayda aldı Eli silahlı şehir eşkıyası otobüs durağında korku saçtı! Arkadaşı da kayda aldı Marmaray'da bir intihar daha! Marmaray'da bir intihar daha! Antalya'da peş peşe depremler! Çevre illerde de hissedildi Antalya'da peş peşe depremler! Çevre illerde de hissedildi Toprağa gömülü halde bulunmuştu: Ölüme terk edilen çocuğun dayısının ifadesi ortaya çıktı Toprağa gömülü halde bulunmuştu: Ölüme terk edilen çocuğun dayısının ifadesi ortaya çıktı Unutulmayacak bir kış kapıda! Meteorologlar ''Asrın kışı geliyor'' diyerek uyardı Unutulmayacak bir kış kapıda! Meteorologlar ''Asrın kışı geliyor'' diyerek uyardı