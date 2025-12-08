Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı

Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar'a anjiyo yapıldı. Çakar'ın hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu nedeniyle kaldırıld

"Futbolda bahis" soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Çakar’a tedavi gördüğü İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo yapıldığı belirtildi.

Çakar’ın durumu doktorlar tarafından izlenirken tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

GÖZALTI KARARI KALDIRILDI

Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu gerekçesiyle kaldırıldı. Çakar'ın, tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi için talimat verildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 16 ilde 'bahis ve şike' soruşturması kapsamında yürütülen ikinci dalga operasyonda futbolcu, hakem ve bazı kulüp yetkililerinin de aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltında bulunan Ahmet Çakar, dün rahatsızlandı. Kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Çakar, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İHA