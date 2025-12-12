Ahmet Çakar ikinci kez hastaneye kaldırıldı

"Futbolda bahis ve şike" soruşturması kapsamında hakkında adli inceleme başlatılan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İstanbul merkezli 16 ilde 'bahis ve şike' soruşturması kapsamında yürütülen ikinci dalga operasyonda futbolcu, hakem ve bazı kulüp yetkililerinin de aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltında bulunan Ahmet Çakar, dün rahatsızlandı. Kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Çakar, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Çakar’a tedavi gördüğü İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo yapıldığı belirtilmişti.

Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu gerekçesiyle kaldırıldıktan sonra Çakar'ın, tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi için talimat verilmişti.

Çakar bugün bir kez daha kalp krizi şüphesiyle tekrar hastaneye kaldırıldı.