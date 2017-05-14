İşte sezon sonu gönderilmesi muhtemel isimler !
Badstuber'e Beşiktaş kancası
Galatasaray en az 8 transfer yapacak
Erdoğan'dan Vakıfbank'a tebrik
Erdoğan'dan Vakıfbank'a tebrik
Fenerbahçe seriyi dengeledi ! Mütiş final !
Fenerbahçe seriyi dengeledi ! Mütiş final !
Arsenal Devler Ligi iddiasını sürdürüyor
Arsenal Devler Ligi iddiasını sürdürüyor
Takım otobüsü kaza yaptı ! 22 yaralı...
Takım otobüsü kaza yaptı ! 22 yaralı...
Muharrem Usta'dan Serdar Taşçı açıklaması
Muharrem Usta'dan Serdar Taşçı açıklaması
Ozan Tufan sağ bekte çöktü
Ozan Tufan sağ bekte çöktü
Emenike hayal kırıklığı yarattı
Emenike hayal kırıklığı yarattı
Rıza Çalımbay'dan galibiyet açıklaması
Rıza Çalımbay'dan galibiyet açıklaması
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. 14 Mayıs 2017 17:11

Ahmet Hakan'dan Arda Turan'a Instagram tavsiyesi

Gazeteci Ahmet Hakan, geçtiğimiz günlerde Cansel Gördük ile yazışmaları ortaya çıkan Arda Turan'a tavsiyede bulundu.

Ahmet Hakan'dan Arda Turan'a Instagram tavsiyesi
A+ A-

Barcelona'da forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan'ın geçtiğimiz günlerde kısmetse olur adlı yarışma programına katılan Cansel Gördük ile yazışmaları internette yayınlanmıştı. Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bu yazışmalarını köşesinde espirili bir dille yazdı.

İşte Ahmet Hakan’ın Arda Turan’a DM’den yürüme tavsiyeleri verdiği yazısı:

“DM'den yürürken DM'den yürüyor gibi yapmayacaksın. En gizli ve en mahrem alanlarda mesajlaşırken bile “hoyrat gözler bunu görebilir” endişesini bir an bile aklından çıkarmayacaksın ve yazdığın her kelimeyi buna göre yazacaksın. Mesaj atmadan önce “Ya ne gerek var şimdi” sorusunu kendi kendine birkaç kez sormayı ihmal etmeyeceksin. Çok değil en azından biraz seçici olacaksın. “Bam bam bam” olmaz… Taktik falan yapacaksın.”

Hürriyet

instagram , cansel çördük , ahmet hakan , arda turan , bam bam bam