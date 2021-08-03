Ajansspor'a yeni transfer

Anında, tarafsız habercilik anlayışıyla ve son iki yılda yaptığı yatırımlarla dijital spor yayıncılığında atağa kalkan Ajansspor; sektörün tecrübeli ismi, başarılı gazeteci Kartal Yiğit’i kadrosuna kattı!

Deneyimli uzman kadrosu ile tarafsız ve anında habercilik anlayışını ilke edinen, Türkiye’nin en çok takip edilen spor portallarından olan Ajansspor, büyümeye hız kesmeden devam ediyor. Güçlü ve dinamik ekibine son olarak medya dünyasının deneyimli muhabiri Kartal Yiğit’i katan Ajansspor; sürekli gelişen altyapısıyla sporseverlere artık Yiğit’in anlatımıyla da ulaşacak.

Milliyet, Vatan ve Habertürk gibi yayın kuruluşlarında yıllarca çalışan deneyimli muhabir, bundan sonra Beşiktaş haber, yorum ve analizleriyle Ajansspor.com.tr ve Ajansspor sosyal medya mecralarında olacak. Yiğit ayrıca haftada bir gün Aygün Özipek ve Burhan Can Terzi ile “Muhabir Masası” programında Radyospor dinleyicilerinin de karşısına çıkacak.