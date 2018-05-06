Akhisarspor 1 - 2 Galatasaray / Maç devam ediyor

59'Dönen topu topu bu kez önünde bulan Bafetimbi Gomis'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

59'Galatasaray gole yaklaşıyor. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Selçuk İnan'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Fatih Öztürk çift yumrukla topu uzaklaştırıyor. Dönen topu önünde bulan Jason Denayer'in vuruşunda top takım arkadaşı Ryan Donk'a çarparak geri geliyor.

57'Dany Nounkeu'nun defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Evgen Seleznyov için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

54'Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Selçuk İnan'ın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Fatih Öztürk topu uzaklaştırmayı başarıyor.

50'GOOOLL!!! Teleset Mob. Akhisarspor, Serdar Aziz'in kendi kalesine attığı golle maçta farkı bire indiriyor. Hızlı gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Helder Barbosa ceza alanına giriyor ve bekletmeden topu içeri gönderiyor. Pozisyonu iyi takip eden Evgen Seleznyov'un topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol kale direğinden geri geliyor ve pozisyonu önlemeye çalışan Serdar Aziz'e çarparak ağlarla buluşuyor.

47'Kadir Keleş'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Ryan Donk kafayla topu uzaklaştırıyor.

46'Hakem Ali Palabıyık ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya konuk ekip Galatasaray başlıyor.

45'Hakem Ali Palabıyık ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı konuk ekip Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

45'Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

45'Dönen topa hareketlenen Sofiane Feghouli'nin sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan az farkla auta çıkıyor.

45'Galatasaray gole yaklaşıyor. Ceza alanında topla buluşan Garry Rodrigues'in sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top üst direkten geri geliyor.

44'Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Muğdat Çelik için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

42'Ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşu kullanan Selçuk İnan'ın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top barajdan geri geliyor.

40'Sofiane Feghouli'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top Abdoul Sissoko'dan geri geliyor.

38'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Selçuk İnan'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Mustafa Yumlu topu uzaklaştırıyor.

33'Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Soner Aydoğdu'nun yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

31'Teleset Mob. Akhisarspor penaltı kazanıyor.

30'Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Evgen Seleznyov için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

29'Kadir Keleş'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Fernando Muslera topa hakim oluyor.

26'Karşılaşma bu dakikalarda biraz daha düşük tempoda devam ediyor.

22'Evgen Seleznyov'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Onur Ayık'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta Fernando Muslera topa hakim olmayı başarıyor.

18'GOOOLL!!! Galatasaray, Garry Rodrigues'in golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Selçuk İnan'ın uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Garry Rodrigues, Dany Nounkeu'dan sıyrılarak hızla ceza alanına giriyor ve sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşede ağlarla buluşturararak, kendisinin ve takımının maçtaki ikinci golünü atan isim oluyor.

15'Sofiane Feghouli golde asisti yapan oyuncu oluyor.

15'GOOOLL!!! Galatasaray, Garry Rodrigues'in golü ile maçta öne geçiyor. Hızlı gelişen atakta Martin Linnes'in pasıya sağ kanatta topla buluşan Sofiane Feghouli bekletmeden topu ceza alanına gönderiyor. Pozisyonu iyi takip eden Garry Rodrigues'in altıpas içinde topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Fatih Öztürk'ün yanından ağlarla buluşuyor.

11'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Selçuk İnan'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Dany Nounkeu kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

8'Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Evgen Seleznyov için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

7'Karşılaşmada ilk dakikalar itibariyle her iki takımda oyun kurmakta zorlanıyor.

3'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Helder Barbosa'nın ceza alanına gönderdiği ortasında, savunmadan seken topa hareketlenen Kadir Keleş'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

1'Hakem Ali Palabıyık maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Teleset Mob. Akhisarspor başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’de 32. haftada şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik karşılaşmada Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor’a konuk oluyor. Topladığı 66 puanla zirvede yer alan Aslan, kazanarak bitime iki maç kala ciddi bir avantaj elde etmek istiyor. 36 puanı bulunan Teleset Mobilya Akhisarspor ise puan veya puanlar alarak kümede kalma yarışında rahat bir nefes almanın peşinde.

İLK 11'LER

AKHİSARSPOR: Fatih, Lopes, Mustafa Yumlu, Dany, Kadir, Muğdat, Sissoko, Barbosa, Onur, Soner, Seleznov

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Selçuk, Rodrigues, Feghouli, Gomis