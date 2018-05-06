Akhisarspor - Galatasaray: 1-2

Spor Toto Süper Lig’de 32. haftanın kritik karşılaşmasında Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor’a konuk oldu. Hem şampiyonluk hem de kümede kalma yarışını yakından etkileyen zorlu karşılaşmayı Galatasaray 2-1’lik skorla kazandı ve puanını 69 yaparak ligin bitimine iki hafta kala kritik bir üç puan kazandı. Aslan’ın golcüsü Gomis ise 90+2’de bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren goller 15 ve 18. dakikalarda Garry Rodrigues’ten geldi. Aslan hızlı bir şekilde öne geçerken ev sahibi Akhisarspor golü aramaya başladı. 33’te bir penaltı kazanan Akigolar’da topun başına Soner Aydoğdu geldi. Soner topu üstten dışarı yolladı.

Akhisarspor’un tek golü ise 50’de geldi. Seleznyov’un şutunda top direkten döndü ve Serdar Aziz’e çarparak Galatasaray ağlarına gitti. Ev sahibinde 90’da yedek kulübesinde yer alan Milan Lukac iki sarı kart görerek oyundan atıldı. Okan Buruk’un öğrencileri bu mağlubiyetle 36 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde 14. sırada yer aldı.