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Alex De Souza'nın heykeline araç çarptı

Alex De Souza'nın heykeline araç çarptı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbolcusu Alex De Souza için Kadıköy'de yapılan heykele otomobil çarptı. Heykelde hasar oluştu.

Kadıköy, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı güzergahı üzerine Yoğurtçu Parkı karşısındaki alana yapılan Alex De Souza heykeli, otomobil çarpması sebebiyle alt kısmından hasar aldı.

 

Kaynak: Alex De Souza'nın Kadıköy'deki heykeline otomobil çarptı!

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe alex de souza heykel kaza otomobil kadıköy
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