Ali Koç'tan bomba açıklamalar! Kulüplerin satılmasını istemem ama...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gazetecilerle bir sabah toplantısı gerçekleştirdi.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ali Koç, "Kulüplerin satılmasını istemem ama ekonomik gidişat, bunu mecbur kılabilir." dedi.

Koç şunları söyledi:

LİMİT KONUSU

Limit konusunda her sezon yaygara yapılıyor. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar deniyor. Fenerbahçe'nin MHK'si, Fenerbahçe'yi kollayan Federasyon Başkanı, Fenerbahçeli medya... Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar gibi bir sürü yakıştırmalar yapılıyor. Geçen seneki Zorlu olayı gibi algı yaratma var. Bu seneki de limitleri aştı, kuralları dinlemedi benzetmeleri var. Her sene bunları yaşıyoruz. Fenerbahçe söz konusu ise bu algı yöntemleri bayat yemek gibi önümüze konuyor. Buna alet olan medya mensupları da oluyor. Bazıları o sahnenin, tiyatronun parçası olmayı düşünüyor, bu büyük bir saçmalık."

"KULÜPLERİN SATILMASINI İSTEMEM"

"Locaların yarısının açılması, parası olanın girmesine yarar. Biz %30'u alabilecek bir çalışmayı yaptık. Bir taraftar olarak tarihi olan büyük kulüplerin satılmasını istemem. Ama ekonomik gidişat, bunu mecbur kılabilir."

"EMRE BELÖZOĞLU SPORTİF DİREKTÖRDÜR"

"Emre Belözoğlu sportif direktördür. Bizzat bana bağlı çalışacak. Tüm transferlerde Emre'nin etkisi, payı vardır. Beni en çok etkileyen Emre'nin 3-4 lisanı rahat konuşması. Eski oynadığı dönemlerdeki isimlerin önemli yerlerde olmasından dolayı geniş çevresi var. Başarısı cok fazla. Samatta transferi ve ödemede esneklik. Gelmesi mümkün olmayanları rahatlıkla getirmesi. Bu transfer döneminde isteyip de alamadığımız tek oyuncu Malang Sarr oldu."

"BORÇLARI REVİZE ETTİK"

"Faiz oranları yeniden belirlenmiş Bankalar Birliği anlaşması, 2+7 yıl olarak tüm kulüpleri kapsayacak şekilde revize edildi. Yeni anlaşma çerçevesinde Fenerbahçe'nin 561 milyon liralık bu yılki ödemesi 2021 Ekim'e ertelendi."

"ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN SONUÇ ÇIKMAZSA AİHM'YE GİDECEĞİZ"

"Limitlerle ilgili tahkim kararı için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Oradan da sonuç alamazsak Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi'ne gideceğiz."