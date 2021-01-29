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  3. 29 Ocak 2021 12:26

Arda Turan, Galatasaray yazılı baklavayı reddetti

Süper Lig’in 22’nci haftasında deplasmanda Gaziantep FK’ya konuk olacak Galatasaray'da kafile, Gaziantep'e geldi. Arda Turan kendisine ikram edilen üzerinde Galatasaray yazan baklavayı reddetti.

Arda Turan, Galatasaray yazılı baklavayı reddetti
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Özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na iniş yapan sarı kırmızılı kafileyi az sayıdaki taraftar, çiçek ve baklava ile karşıladı.

Taraftarların sevgi gösterisiyle karşılanan teknik heyet ve oyuncular, konaklayacakları otele doğru hareket etti.

 Arda Turan, kendisine ikram edilen baklavayı 'kilo alırım' diyerek geri çevirdi.

 

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