Arda Turan, Galatasaray yazılı baklavayı reddetti

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Özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na iniş yapan sarı kırmızılı kafileyi az sayıdaki taraftar, çiçek ve baklava ile karşıladı.
Taraftarların sevgi gösterisiyle karşılanan teknik heyet ve oyuncular, konaklayacakları otele doğru hareket etti.
Arda Turan, kendisine ikram edilen baklavayı 'kilo alırım' diyerek geri çevirdi.
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