Atletizmde 6 günde 6 madalya !

Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 6. gününün akşam seansında Türkiye, atletizm branşında iki altın, iki gümüş ve bir bronz madalya elde etti.

Başkent Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılan müsabakaların finallerinde madalyalar sahiplerini buldu.

Erkekler 200 metre finalinde Ramil Guliev, 20.08'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Çekiç atmada ise 74.32'lik derecesiyle Eşref Apak altın, 74.13'lük derecesiyle Özkan Baltacı gümüş madalya elde etti. 3000 metre engelli finalinde de 8.32.68'lik derecesiyle Aras Kaya, yarışı üçüncü sırada tamamlayarak kürsüye çıktı.

Kadınlar 100 metre engellide Nevin Yanıt Baltacı 13.71'lik dereceyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Atletizm-para atletizmin 7. gününde 18 kategoride final mücadelesi yapılacak.