Fenerbahçe’den Galatasaray’a Mathieu çalımı
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz operasyonu !
Fenerbahçe imza şova hazırlanıyor
Esma Aydemir sAvrupa üçüncüsü
Esma Aydemir sAvrupa üçüncüsü
Manchester United ilk transferini yaptı
Manchester United ilk transferini yaptı
Oğuz Çetin’den Aykut Kocaman’a destek
Oğuz Çetin’den Aykut Kocaman’a destek
Beşiktaş'tan flaş Marcelo kararı !
Beşiktaş'tan flaş Marcelo kararı !
Fenerbahçe'den TFF 1.Lig'e gidiyor !
Fenerbahçe'den TFF 1.Lig'e gidiyor !
Beşiktaş yıldız futbolcuyu gönderiyor !
Beşiktaş yıldız futbolcuyu gönderiyor !
Emenike'nin yeni adresi belli oldu !
Emenike'nin yeni adresi belli oldu !
Ibrahimovic bombası ! Sürpriz transfer...
Ibrahimovic bombası ! Sürpriz transfer...
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Diğer Sporlar
  4. Atletizm
  5. 11 Haziran 2017 11:24

Esma Aydemir sAvrupa üçüncüsü

Milli atlet Esma Aydemir, Belarus'ta düzenlenen Avrupa 10 Bin Metre Kupası yarışlarında 3. sırayı alarak bronz madalya kazandı.

Esma Aydemir sAvrupa üçüncüsü
A+ A-

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Minsk'te gerçekleştirilen organizasyonda 32.41.03'lük derecesiyle üçüncü olan Esma Aydemir'in, bronz madalya kazandığı belirtildi.

Yarışta ilk sırayı, 32.03.57'lik zamanıyla Portekizli Sara Moreira'nın, ikinci sırayı ise 32.13.73'lük derecesiyle Belaruslu Volha Mazuronak'ın aldığı aktarıldı.

Geçen yıl Mersin'de şampiyon olan Esma Aydemir'in, bu kez de en iyi derecesini koşmasına karşın üçüncü sırada kaldığı ifade edildi.

Büşra Nur Koku, Emine Hatun Tuna ve Fadime Suna'nın dereceye giremediği yarışları Türkiye'nin kadınlarda takım halinde 5. tamamladığı paylaşıldı.

Erkeklerde ise Aras Kaya'nın 29.03.13'lük zamanıyla dördüncü sırayı aldığı, B finalinde yarışan Sezgin Ataç ve Ramazan Özdemir'in ise dereceye giremediği vurgulanarak, bu kategoride Türkiye'nin takım halinde dördüncü olduğu kaydedildi.

esma aydemir , atletizm