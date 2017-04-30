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  1. 30 Nisan 2017 11:01

İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Afrikalıların !

Toplamda 5 bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda erkeklerde finişi ilk gören isim Tanzanyalı İsmail Juma oldu.

İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Afrikalıların !
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Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu'na bu yıl 22'si erkek 32 elit atlet katıldı. Elite erkekler kategorisinde birinciliği parkur rekoru kıran İsmail Juma oldu. Tanzanyalı sporcu 10 bin dolar altın madalya ve 2 bin dolar parkur rekoru ödülü kazandı. Kadınlarda ise Kenyalı atlet Ruth Chepnegetich birinci oldu. Yarışı belirli bir derecenin altında bitiren Chepnegetich, altın madalya bonusu ile birlikte 20 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.

Yarı Maratonun 31 kilometrelik yarışı Yenikapı Miting Alanı’ndan başlayarak, sahil yolu Eyüp istikametinden Kumkapı, Sirkeci, Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat’tan devam etti. Yarı Maraton, Feshane'yi geçtikten sonra aynı istikametten geri dönerek yarışın başlangıç noktası olan Yenikapı Miting Alanı’nda sona erecek.

istanbul yarı maratonu , atletizm