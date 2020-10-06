Aziz Yıldırım’a 1 yıl spor müsabakası seyir yasağı

Kadıköy'de 7 Mayıs 2017 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe takımları arasında oynanan basketbol maçındaki olayların ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım hakkında “kasten yaralama”, Işık Eyigüngör hakkında da, “kasten yaralamaya teşebbüs” suçundan dava açılmıştı.

Sözcü gazetesinden Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına müşteki sanıklar katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Müşteki sanık Aziz Yıldırım'ın avukatı şikayetlerinin devam ettiğini kaydederek, müvekkilinin beraatini istedi.

Müşteki sanık Işık Eyigüngör'ün avukatı ise, müvekkilinin eyleminin kendisini savunmaya yönelik olduğunu belirtti. Avukat, “Diğer katılan sanık suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarıyla müvekkilimi sanık durumuna düşürmeye çalışmıştır” ifadelerini kullanarak müvekkilinin beraatini istedi.

ADLİ PARA CEZASI VE MAÇ SEYİR YASAĞI

Davayı karara bağlayan mahkeme, somut deliller elde edilemediğini belirterek, Işık Eyigüngör'ün “kasten yaralamaya teşebbüs” suçundan beraatine karar verdi. Aziz Yıldırım'ın Işık Eyigüngör'e yönelik “kasten yaralama” suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirten mahkeme, Yıldırım'ın 6 bin TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Öte yandan mahkeme, Yıldırım'ın 1 yıl spor müsabakalarını seyrinin yasaklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından, Aziz Yıldırım hakkında “kasten yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle, Eyigüngör hakkında ise “kasten yaralamaya teşebbüs” suçundan 1 aydan 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı arasında oynanan play-off final ilk maçı sırasında yöneticileri arasında arbede yaşanmıştı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, eski bir Fenerbahçe yöneticisi olan Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör’e tokat atmıştı.

EYİGÜNGÖR: “SAĞ ELİMİ UZATTIĞIMDA…”

Yaşanan olayla ilgili olarak önceki davada açıklama yapan Işık Eyigüngör şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ev sahibi takımın başkanı olarak ayağa kalktım. Türk örf ve adetleri gereği ‘Hoşgeldiniz başkan’ diyerek sağ elimi uzattığımda sağ eliyle sol tarafıma vurdu. Araya emniyet görevlileri girdi. Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi diğer sanık Ali Cenk Başak ile Aziz Yıldırım ‘Seni bitireceğiz, daha beter yapacağız’ dedi. Maçtan iki saat sonra Aziz Yıldırım televizyon kanallarına bağlanarak, gıyabımda ‘Yaptım, yapacağım, daha da beterini yapacağım’ dedi. Şikayetçiyim.”

