Babası Fenerbahçe Başkanı'ydı ama... Ali Koç'un oğlu Beşiktaş hayranı çıktı!

İş dünyasının sembol ismi Rahmi Koç’un hayatını kendi ağzından dinlediğimiz "Rahmi M. Koç’un Zamanı" belgeseli, aile üyelerinin samimi açıklamalarıyla yeniden gündemde. Belgeselde dikkat çeken anlardan biri de Fenerbahçe’nin efsanevi başkanı Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç'un Beşiktaş'a duyduğu hayranlığı açıklaması oldu.

Koç ailesinin duayen ismi Rahmi Koç’un yaşamını konu alan "Rahmi M. Koç’un Zamanı" belgeseli, sadece iş dünyasındaki başarıları değil, aile içindeki renkli detayları da gün yüzüne çıkardı. Belgeselde özellikle eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç’un samimi açıklamaları, sporseverler arasında tatlı bir tebessüme ve şaşkınlığa neden oldu.

Kendisine yöneltilen "En çok neleri seviyorsun?" sorusuna verdiği yanıtla spor camiasını şaşırtan Kerim Rahmi Koç, önceliğini iki şeye verdi: Dedesiyle vakit geçirmek ve Beşiktaş!

Genç Koç, "Dedemle golf oynamayı ve Beşiktaş maçlarına gitmeyi seviyorum" diyerek, dedesi Rahmi Koç gibi Beşiktaş taraftarlığına göz kırptı.

İki Zaman Dilimi, Bir Hayat Hikayesi

Yönetmenliğini Kemal Sevimli’nin üstlendiği belgeselin ilk çekimleri 2004 yılında Rahmi Koç’un dünya turu öncesinde başlamıştı. Belgesel 2021-2022 yıllarında modernleştirilerek son halini aldı.

Yaklaşık 90 saatlik görüntüden süzülen bu biyografi, Koç ailesinin yeni nesillerini de içine alarak ölümsüz bir esere dönüştü.

 

