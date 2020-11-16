Babel'in koronavirüs testi pozitif çıktı

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NTV Spor'da yer alan habere göre, Hollanda Milli Takımı'nın kadrosundan kendini iyi hissetmediği için çıkarılan Babel'in ilk 3 covid-19 testi negatif çıktı.
Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Hollandalı oyuncunun 4. testi pozitif çıktı.
Ryan Babel, Polonya ile yapılacak son maçta da forma giyemeyecek.
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