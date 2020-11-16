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  3. 16 Kasım 2020 08:34

Babel'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Hollanda'nın Bosna Hersek maçı kadrosundan çıkarılan Galatasaray'ın Hollandalı yıldız golcüsü Ryan Babel'in koronavirüs (covid 19) testi pozitif çıktı.

Babel'in koronavirüs testi pozitif çıktı
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NTV Spor'da yer alan habere göre, Hollanda Milli Takımı'nın kadrosundan kendini iyi hissetmediği için çıkarılan Babel'in ilk 3 covid-19 testi negatif çıktı.

 

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Hollandalı oyuncunun 4. testi pozitif çıktı. 

Ryan Babel, Polonya ile yapılacak son maçta da forma giyemeyecek. 

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