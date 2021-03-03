  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Bafetimbi Gomis Süper Lig'e geri dönüyor!

Bafetimbi Gomis Süper Lig'e geri dönüyor!

Bafetimbi Gomis Süper Lig'e geri dönüyor!

Bir dönem Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, forma hediye ettiği iş insanı Zorbey Erkoçkar’ın fotoğrafının altına, "Bu hikaye burada bitmedi. Bir gün geri döneceğim” yorumunda bulundu.

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve attığı gollerle taraftarın gönlüne taht kuran Bafetimbi Gomis, iş insanı Zorbey Erkoçkar’a sarı-kırmızılı forma hediye etti.

Zorbey Erkoçkar ise o anlara ait fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Yıldız futbolcu, fotoğrafın altına ise, "Bu hikaye burada bitmedi, bir gün geri döneceğim" yorumunda bulundu.

 35 yaşındaki oyuncunun yorumu ise okuyanları heyecanlandırdı. Fotoğrafın altına binlerce taraftar yorum yaptı. Tecrübeli oyuncuyu kulübün parçası olarak görmek istediklerini belirten sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime de gönderme yaptı.

Gomis’in yerinin kendilerinde çok farklı olduğunu ifade eden Erkoçkar, "Gerek golleri, gerek insanlığı ile çok sevdik. Güzel bir dostluğumuz oldu. Kendisi bana forma hediye etmişti. Ben de o anları aylar sonra sosyal medya hesabımdan paylaştım. Yorumu görünce çok heyecanlandım" dedi.

Etiketler Galatasaray Bafetimbi Gomis Gomis galatasaray
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İnsan Hakları Eylem Planı'ndan dini bayramlarda izin çıktı!
İnsan Hakları Eylem Planı'ndan dini bayramlarda izin çıktı!
2. el otomobil satışları için dikkat çeken uyarı
2. el otomobil satışları için dikkat çeken uyarı
CHP'den ''Bizde kıvırma yoktur'' diyen Bahçeli'ye videolu yanıt
CHP'den ''Bizde kıvırma yoktur'' diyen Bahçeli'ye videolu yanıt
Türkiye'den Çin'e uzanan 36 milyar dolarlık vurgun!
Türkiye'den Çin'e uzanan 36 milyar dolarlık vurgun!
Ekrem İmamoğlu’na hapis istemi
Ekrem İmamoğlu’na hapis istemi