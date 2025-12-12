Bahis ve şike soruşturmasında ismi geçen Ahmet Çakar hakkında karar verildi

  1. Anasayfa
Güncelleme:

"Futbolda bahis ve şike" soruşturması kapsamında hakkında adli inceleme başlatılan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli 16 ilde 'bahis ve şike' soruşturması kapsamında yürütülen ikinci dalga operasyonda futbolcu, hakem ve bazı kulüp yetkililerinin de aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltında bulunan Ahmet Çakar, dün rahatsızlandı. Kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Çakar, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Çakar’a tedavi gördüğü İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo yapıldığı belirtilmişti.

Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu gerekçesiyle kaldırıldıktan sonra Çakar'ın, tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi için talimat verilmişti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Çakar, tedavi sürecinin ardından ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Ahmet Çakar hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Ahmet Çakar, "Savcılık tarafından serbest bırakıldım. "Buyrun gidin" dediler. İfadede söylediğim şeyler soruldu. "Ne olacak?" dedik, "Serbestsiniz, adli kontrol yok" dendi. Eşim de çocuklarımın yanında, ay sonunda gelecek." ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA YAŞIYORSAM SAVCI SAYESİNDE"

Hayatını savcıya borçlu olduğunu söyleyen Çakar, "Ben şu anda yaşıyorsam, ölmemişsem bunu savcı kardeşime borçluyum. Derin bir koroner daralma vardı, sinsi seyrediyordu. Belki de bir arabada ölecektim."

