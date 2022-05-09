Bakan Kasapoğlu'ndan ''spor kulüpleri kanunu'' açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu NTV canlı yayınında spor kulüpleri kanunu ile ilgili açıklamada bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, spor kulüpleri kanunu ile ilgili soruları yanıtladı.

Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye'nin tesisleşme devriminin örneği yok. Yeni yasamız Spor kulüpleri ve federasyonları yasası. Bu bir futbol yasası değil, tüm sporları içinde barındıran bir yasa.

Kulüplerin finansal durumu hepinizin malumu. Bisikletten futbola her branşta iddiamız var. Meclisin tamamının mutabakatıyla gerçekleştireceğiz. Ülkemize ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Burda herkesin fikri var, kimse aynı şeyi söylemek zorunda değil. Spor bu işin aslında zemini. Temelin sağlam olması lazım. Hukuki altyapı bu işin olmazsa olmazıydı. Bu yasa spor kulüplerine özel hazırlanmıştır.

HARCAMAYA YÜZDE 10 SINIRI

Kulüplerin borç-alacak ilişkisi noktasında eksiklikler vardı. Geliri belli gideri belli değil. Herkes kendi dönemindeki borçlarından sorumlu. Gelirinin yüzde 10'undan fazlasını harcayamayacak. Toplam 8 yılda yüzde 534 artan bir borç var. Bunun neresinde bir hareket etme marjı kalmış. İşte bu yasayla bu umudu büyütüyoruz.

Çok başarılı iş adamlarımız var, spora gönül vermek önemli. Bu spor aşkıyla bu yöneticinin rasyonel ruhunu birleştirmek önemli. Türkiye spor turizminde de artık bir marka.

"YABANCI YATIRIMLAR İÇİN CAZİP HALE GELECEK"

Gelişen kulüplerin durumu, şeffaflığı inanıyorum ki yabancı yatırımcılar açısından daha cazip hale getirebilir. Sporun özerkliğine karşı çabanın karşısında dururuz. Her zaman devlet olarak sporun, sporcunun yanındayız. Düzenlemelerin hepsi şeffaflığı sağlayacak adımlar.

EN FAZLA 3 DÖNEM

Federasyon başkanlarına en fazla 3 dönem başkanlık yapma hakkı getirildi. Her alanda sınırlamalar var absürt bir düzenleme olduğunu düşünmüyorum.

Çok sürpriz programlar olacak. Tüm Türkiye'yi kapsayan bir program olacak. 50'ye yakın kampımız var, her geçen gün sayı artıyor. Binlerce gencimizi bugüne kadar biraraya getirdik, güçlü bir şekilde de devam edeceğiz."