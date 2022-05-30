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12 Dev Adam aday kadrosu açıklandı

12 Dev Adam aday kadrosu açıklandı

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı müsabakanın 25 kişilik aday kadrosu belli oldu.

Ay-yıldızlılar, 3 Temmuz Pazar günü B Grubu’ndaki son maçında deplasmanda Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.

Millilerde sezonu bitiren oyuncular, 1 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da toplanarak Sinan Erdem Spor Salonu’nda çalışmalarına başlayacak.

Kırmızı-beyazlıların aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"A. Buğrahan Tuncer (A.Efes), Deshane Davis Larkin (A.Efes), Yiğitcan Saybir (A.Efes), Erten Gazi (A.Efes), Akif Egemen Güven (A.Efes), Kartal Özmızrak (Bahçeşehir Koleji), Erkan Yılmaz (Bahçeşehir Koleji), Furkan Haltalı (Beşiktaş), Egehan Arna (Beşiktaş), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe), J. Metecan Birsen (Fenerbahçe), Şehmus Hazer (Fenerbahçe), Onuralp Bitim (Bursaspor), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray), Berkan Durmaz (Pınar Karşıyaka), Muhsin Yaşar (Tofaş), Berk İbrahim Uğurlu (Tofaş), Yiğit Arslan (Tofaş), Berk Demir (Türk Telekom), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers / ABD), Sertaç Şanlı (FC Barcelona / İspanya), Alperen Şengün (Houston Rockets / ABD), Ömer Faruk Yurtseven (Miami Heat / ABD), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers / ABD)"

Etiketler 12 dev adam aday kadro
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