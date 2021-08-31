12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.
FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi bugün yapıldı. A Milli Basketbol Takımımız'ın rakipleri belli oldu.
İŞTE EŞLEŞMELER
B GRUBU
▪️ Türkiye
▪️ Yunanistan
▪️ Büyük Britanya
▪️ Belarus
FIBA 2023 Dünya Kupası Afrika Elemeleri grupları:
A Grubu: Y. Burun Adaları, Mali, Uganda, Nijerya
B Grubu: Güney Sudan, Kamerun, Tunus, Ruanda
C Grubu: Fildişi, Gine, Orta Afrika, Angola
D Grubu: Kenya, Mısır, Senegal, Demokratik Kongo Cumhuriyet
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Büyük Britanya, Yunanistan, Macaristan, İsrail, İtalya, Litvanya, Polonya, Hollanda, Rusya, Sırbistan, Slovenya, İspanya, Ukrayna, Belarus, İzlanda, Letonya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Portekiz, Slovakya ve İsveç mücadele edecek.
Eleme müsabakaları sonucunda Avrupa'dan 12 ülke, Endonezya, Japonya ve Filipinler'de düzenlenecek FIBA 2023 Dünya Kupası'nda oynama hakkı elde edecek.
Eleme karşılaşmaları, 22 Kasım 2021'de başlayıp, 28 Şubat 2023'te sona erecek.
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