  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Basketbol
  4. 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu

12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu

12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi bugün yapıldı. A Milli Basketbol Takımımız'ın rakipleri belli oldu.

İŞTE EŞLEŞMELER
B GRUBU
▪️ Türkiye
▪️ Yunanistan
▪️ Büyük Britanya
▪️ Belarus

FIBA 2023 Dünya Kupası Afrika Elemeleri grupları:

A Grubu: Y. Burun Adaları, Mali, Uganda, Nijerya
B Grubu: Güney Sudan, Kamerun, Tunus, Ruanda
C Grubu: Fildişi, Gine, Orta Afrika, Angola
D Grubu: Kenya, Mısır, Senegal, Demokratik Kongo Cumhuriyet

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Büyük Britanya, Yunanistan, Macaristan, İsrail, İtalya, Litvanya, Polonya, Hollanda, Rusya, Sırbistan, Slovenya, İspanya, Ukrayna, Belarus, İzlanda, Letonya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Portekiz, Slovakya ve İsveç mücadele edecek.

Eleme müsabakaları sonucunda Avrupa'dan 12 ülke, Endonezya, Japonya ve Filipinler'de düzenlenecek FIBA 2023 Dünya Kupası'nda oynama hakkı elde edecek.


Eleme karşılaşmaları, 22 Kasım 2021'de başlayıp, 28 Şubat 2023'te sona erecek.

Etiketler 12 dev adam basketbol
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''A’dan Z’ye kadar doğrudur'' diyen Erdoğan Bayraktar'dan ''U'' dönüşü
15 dakikalık sağanak yağış yetti
Acımız büyük! Ferhan Şensoy hayatını kaybetti
Helikoptere asarak idam mı ettiler? Sosyal medyayı sallayan görüntüler
Ferhan Şensoy'un son mektubu konuşuluyor
İstanbul'da milyonluk süper lüks araç yolda kalınca...
Ronaldo'ya ödenen bonservis bedeli açıklandı
A Milli Takım'da hazırlıklar başladı
İstanbul'da korku dolu anlar! Köprünün üzerinden gemiye atladı
Son seçim anketinde 20 yıldır hiç olmayan oldu!