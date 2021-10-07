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18 eski NBA oyuncusuna dolandırıcılık suçlaması

18 eski NBA oyuncusuna dolandırıcılık suçlaması

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) eski oyuncusu 18 kişinin, ligin sağlık ve refah yardım planını yaklaşık 4 milyon dolar dolandırdığı iddia edildi.

Manhattan federal mahkemesinde, aralarında Jamario Moon, Glen Davis ve Sebastian Telfair gibi ünlü oyuncuların da bulunduğu 18 kişi hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.

Dava dilekçesinde, 18 eski NBA oyuncusunun, gerçekte yapılmayan tıbbi ve diş hekimliği masraflarını geri almak için yanlış ve hileli iddialarda bulunarak lig sağlık planına yönelik toplam 3,9 milyon dolar sahtecilik yaptıkları kaydedildi.

Dolandırıcılık faaliyetinin 2017-2020 döneminde gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Etiketler nba oyuncu
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