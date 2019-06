2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası S Sport'ta

Türkiye’deki spor içeriğinin %60’ından fazlasının yayın haklarının sahibi ve bu alanda pazar lideri olan Saran Medya, 27 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası ve 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek FIBA Dünya Erkekler Basketbol Şampiyonası’nın TV, internet ve mobil yayın haklarını aldığını açıkladı.

Her iki şampiyonada da Türkiye Milli Takım karşılaşmaları NTV ekranlarında canlı yayınlanırken, diğer karşılaşmalar S Sport ve S Sport2’de basketbol severlerle buluşacak. Ayrıca, basketbol severler karşılaşmaları S Sport Plus uygulamasının çoklu ekran teknolojisi imkânıyla da takip edebilecek.

Çin’de gerçekleştirilecek FIBA Dünya Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda saat farkı nedeniyle, maçların önemli kısmının Türkiye’de gündüz saatlerine denk gelmesi bekleniyor. Turnuva heyecanını her zaman, her yerden canlı yayınlarla takip etmek, maçların tekrarına istediği zaman ulaşmak isteyen basketbol severler için S Sport Plus büyük bir kolaylık sağlayacak.

Saran Medya Spor Grup Başkanı Selim Usta, iş birliği ile ilgili “FIBA BCL yayın ortaklığımızı ilgili etkinlikleri içerecek şekilde genişlettiğimiz için mutlu ve heyecanlıyız. NTV ve S Sport' un koordineli yayını sayesinde, Türk basketbol taraftarları en iyi izleme deneyimini yaşayacak” dedi.

S Sport, 5 buçuk milyondan fazla abonesiyle büyümeye devam ediyor. S Sport, Digiturk 85. kanal, D-Smart 78.kanal, TV + 77. Kanal ve Tivibu 74. Kanaldan izlenebiliyor. S Sport2 ise TV+ 78. Kanalda izleyicilerle buluşuyor.

S Sport Plus Hakkında

Saran Group bünyesinde yer alan S Sport Plus uygulaması, aralarında Premier Lig, Bundesliga, NBA, F1, Portekiz Ligi, UFC, MotoGP, NCAA’in de yer aldığı dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını canlı yayın ve tekrar izle seçenekleriyle Internet üzerinden sporseverlerle buluşturuyor. Kullanıcılar izlemek istedikleri maç ya da yarış programını istedikleri yerde S Sport Plus’ın çoklu ekran teknolojisiyle izleyebiliyorlar.

Aynı anda 5 canlı yayın özelliği, izleyicilere özellikle hafta sonları aynı saate gelen maç programlarında önemli bir konfor sağlıyor, S Sport Plus ile bir maçtan diğer maç yayına, istedikleri an istedikleri cihazda geçip, telefon, tablet, PC ya da tv cihazları üzerinden yayınları izleyebiliyorlar. Extreme sporlardan yelkene, rodeodan su sporlarına kadar pek çok alternatif branş ve spor belgeselleri S Sport Plus’ta ekrana geliyor.

Her ay 250 saatin üzerinde canlı yayın, 3 saate kadar canlı yayını geri alma, yayın dondurma ve çoklu ekran seçenekleriyle dünyanın önde gelen yayın teknolojileri S Sport Plus ile Türk sporseverlerin beğenisine sunuluyor. S Sport Plus’ın “Önemli Anlar” özelliğiyle kullanıcılar isterlerse maçın tamamının tekrarını ya da doğrudan maçların kritik anlarına gidip kaçırdıkları maçın özetine ulaşabiliyorlar.

Çoklu ekran özelliğiyle kullanıcılar, izlemeye başladıkları bir yayını, farklı bir cihazdan oturum açtıklarında kaldıkları yerden izlemeye devam ediyor. S Sport Plus ile görüntü kalitesi kullanıcıların Internet hızına göre anlık olarak optimize oluyor ve bu da kullanıcılara kesintisiz izleme zevki sağlıyor. Sporseverler, beğendikleri programları favori listesine ekleyip, kişisel izleme listesi oluşturabiliyor.

Google Chromecast’in yanı sıra, Apple TV üzerinden de kullanıcılarına erişim imkanı sağlayan S Sport Plus önümüzdeki aylarda farklı Smart TV çözümleriyle de daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayınlarını geniş ekranda izleme fırsatı sunacak. S Sport Plus tüm sporseverleri sporun zenginliğini yaşamaya davet ediyor.