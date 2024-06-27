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A Milli Basketbol Takımı Filipinler'e geçit vermedi

A Milli Basketbol Takımı Filipinler'e geçit vermedi
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlık kapsamında oynadığı maçta Filipinler'i 84-73 yenerek iddialı bir başlangıç yaptı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlık kapsamında Filipinler ile hazırlık maçı oynadı. Rakibini 84-73 mağlup ederek iddialı bir başlangıç yaptı. Beşiktaş Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada milliler, Tarık Biberovic'in 23 sayılık performansıyla öne çıktı.

Maçın detayları;

 Pota altından skor üreten Filipinler karşısında 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili olan Türkiye, ilk periyodu 24-21 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte iki takım da karşılıklı basketler kaydetti. Milli takım, birçok oyuncu değişikliği yapmasına ve özellikle savunmada istediği performansı sergileyememesine rağmen skor üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 42-40 önde gitti.

Üçüncü periyotta dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle farkı açan Türkiye, son çeyreğe 64-56 üstün girdi.

 Dördüncü ve son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlı ekip, karşılaşmadan 84-73 galip ayrıldı.

A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlık kapsamında 7 Temmuz'a kadar Fransa, Sırbistan ve Hollanda ile de karşı karşıya gelecek.

Etiketler A Milli Takım basketbol filipinler
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