  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Basketbol
  4. A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya'ya mağlup oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya'ya mağlup oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya'ya mağlup oldu

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Akropolis Turnuvası'ndaki ikinci maçında Polonya'ya 87-86'lık skorla kaybetti.

Polonya - Türkiye: 87-86

Yunanistan'ın Marousi kentinde bulunan OAKA Arena'da oynanan mücadeleye milliler; Shane Larkin, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Ay-yıldızlılar, Polonya karşısında ilk yarıyı 38-35 önde kapattı. A Milli Takım'da Cedi Osman 15, Furkan Korkmaz ve Melih Mahmutoğlu 13'er sayıyla oynadı. Polonya'da ise Mateusz Ponitka 16 ve Cel Aaron 15 sayı kaydetti.

Ay-yıldızlılar turnuvadaki son maçında yarın TSİ 21.00'de Yunanistan ile karşılaşacak.

Etiketler basketbol a milli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tuğba Ekinci küvet pozlarını paylaştı: ''Seksi olmak için kurguya gerek yok''
Bomba iddia: Mauro Icardi ve Wanda Nara, Galatasaray için İstanbul'da
İYİ Parti lideri Meral Akşener'i çileden çıkaran sözler: Korumaları devreye girdi
Sürpriz faiz kararı sonrası dolar, euro ve altın fırladı
MasterChef'in ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya, Yemekteyiz yarışmacısı çıktı
Herkesi ilgilendiriyor! e-Devlet'e yeni bir hizmet eklendi
Eski Çarkıfelek hostesi 47 yaşındaki Victoria Silvstedt yıllara meydan okuyor
Hande Sarıoğlu yine ortalığı kasıp kavurdu: ''Kot diyince de ben''
Ebru Polat'tan "Neden bu kadar cüretkar pozlar veriyorsunuz?" sorusuna yanıt: Rakipler iyice uçtu...
Savaşta ölen askerlerin cesetleri bulanamamıştı! 200 yıllık gizem çözüldü