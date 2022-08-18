A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya'ya mağlup oldu
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Akropolis Turnuvası'ndaki ikinci maçında Polonya'ya 87-86'lık skorla kaybetti.
Polonya - Türkiye: 87-86
Yunanistan'ın Marousi kentinde bulunan OAKA Arena'da oynanan mücadeleye milliler; Shane Larkin, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Ay-yıldızlılar, Polonya karşısında ilk yarıyı 38-35 önde kapattı. A Milli Takım'da Cedi Osman 15, Furkan Korkmaz ve Melih Mahmutoğlu 13'er sayıyla oynadı. Polonya'da ise Mateusz Ponitka 16 ve Cel Aaron 15 sayı kaydetti.
Ay-yıldızlılar turnuvadaki son maçında yarın TSİ 21.00'de Yunanistan ile karşılaşacak.
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