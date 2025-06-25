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A Milli Kadın Basketbol Takımı çeyrek finalde elendi

A Milli Kadın Basketbol Takımı çeyrek finalde elendi
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İtalya'ya uzatmalara giden maçta 76-74 yenilerek yarı final şansını kaybetti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında normal süresi 68-68 biten maçta uzatmalarda İtalya'ya 76-74 mağlup oldu. İtalya yarı finale yükselirken; ay-yıldızlı ekip turnuvada 5-8'incilik için klasman maçlarını oynayacak. Günün diğer çeyrek final maçında Litvanya'yı 83-61 mağlup eden Fransa, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselen bir diğer takım oldu.

DHA

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Etiketler A Milli Kadın Basketbol Takımı 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası
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