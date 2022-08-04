A Milli Takım'da deprem! İzinsiz olarak katılmadı

NBA'de Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, A Milli Takım'ın İtalya'daki kampına izinsiz olarak katılmadı.

İtalya'da toplanan 12 Dev Adam hazırlıklarına başlarken, başantrenör Ergin Ataman'ın açıkladığı aday kadroda yer alan Ömer Faruk Yurtseven'in Bormio'daki kampa izinsiz olarak katılmadığı ifade edildi.

Eurohoops'un haberine göre, NBA Miami Heat forması giyen 24 yaşındaki oyuncunun yakın çevresine önümüzdeki sezonun kendisi için çok önemli olduğunu ve yoğun temposunda milli takımda yer almak istemediğini açıkladığı da gelen haberler arasında.

NBA oyuncusu daha önce de A Milli Basketbol Takımı'nın kampına katılmamış ve bir süre ay-yıldızlı formayı giyememişti.