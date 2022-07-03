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A Milliler deplasmandan zaferle dönüyor

A Milliler deplasmandan zaferle dönüyor

2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri ilk tur son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Büyük Britanya'yı 85-71 mağlup etti.

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, B Grubundaki son maçında deplasmanda Büyük Britanyayı 85-71 mağlup etti. İkinci turda I Grubunda maçlarını oynayacak olan ay-yıldızlılar, Sırbistan, Letonya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, Vertu Motors Arenada oynanan müsabakaya müsabakaya Shane Larkin, Buğrahan Tuncer, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı ve Sadık Emir Kabaca ilk beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını milliler 42-31 önde tamamladı.

A Milli Takım’da Shane Larkin 22, Şehmus Hazer 11, Melih Mahmutoğlu 10  sayıyla mücadeleyi noktaladı. Büyük Britanyada ise Myles Hesson 18 sayıyla oynadı.

Müsabakayı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti.

Etiketler A Milli Erkek Basketbol Takımı Büyük Britanya zafer galibiyet 2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri 2023 FIBA Dünya Kupası
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