Alperen Şengün şov Houston Rockets'a yine yetmedi

NBA'de normal sezon 12 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets evinde karşılaştığı Detroit Pistons'a 115-111'lik skorla mağlup oldu. Bu sezon 2. maçından da yenilgiyle ayrılan Houston'da Alperen 17 sayı, 7 ribaund, 7 asist ve 3 top çalmayla oynarken, Kevin Durant da 37 sayı, 4 ribaund ile mücadele etti. Ligdeki ilk galibiyetini elde eden Detroit'te ise Cade Cunningham 21 sayı, 9 asist ve Ausar Thompson da 19 sayı, 4 asistle ön plana çıktı.

Luka Doncic 49 sayı attı, Lakers kazandı

Los Angeles Lakers, sahasında mücadele ettiği Minnesota Timberwolves'u 128-110'luk skorla yendi ve bu sezon ilk kez kazandı. Lakers'ta Luka Doncic 49 sayı, 11 ribaund ve 8 ribaund ile maça damga vururken, Austin Reaves ile Rui Hachimura da 23'şer sayıyla katkı verdi. Ligdeki ilk yenilgini alan Minnesota'da ise Anthony Edwards'ın 31, Julius Randle'nin de 26 sayısı galibiyete yetmedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Toronto Raptors: 116 - Milwaukee Bucks: 122

Orlando Magic: 107 - Atlanta Hawks: 111

New York Knicks: 105 - Boston Celtics: 95

Brooklyn Nets: 124 - Cleveland Cavaliers: 131

New Orleans Pelicans: 116 - San Antonio Spurs: 120

Memphis Grizzlies: 114 - Miami Heat: 146

Houston Rockets: 111 - Detroit Pistons: 115

Dallas Mavericks: 107 - Washington Wizards: 117

Sacramento Kings: 105 - Utah Jazz: 104

Portland Trail Blazers: 139 - Golden State Warriors: 119

Los Angeles Lakers: 128 - Minnesota Timberwolves: 110

Los Angeles Clippers: 129 - Phoenix Suns: 102

