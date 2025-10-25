  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Basketbol
  4. Alperen Şengün şov Houston Rockets'a yine yetmedi

Alperen Şengün şov Houston Rockets'a yine yetmedi

Alperen Şengün şov Houston Rockets'a yine yetmedi
Güncelleme:

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, konuk ettiği Detroit Pistons'a 115-111'lik skorla kaybetti. Müsabakada Alperen 17 sayı, 7 ribaund, 7 asist ve 3 top çalmayla oynadı.

NBA'de normal sezon 12 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets evinde karşılaştığı Detroit Pistons'a 115-111'lik skorla mağlup oldu. Bu sezon 2. maçından da yenilgiyle ayrılan Houston'da Alperen 17 sayı, 7 ribaund, 7 asist ve 3 top çalmayla oynarken, Kevin Durant da 37 sayı, 4 ribaund ile mücadele etti. Ligdeki ilk galibiyetini elde eden Detroit'te ise Cade Cunningham 21 sayı, 9 asist ve Ausar Thompson da 19 sayı, 4 asistle ön plana çıktı.

Luka Doncic 49 sayı attı, Lakers kazandı

Los Angeles Lakers, sahasında mücadele ettiği Minnesota Timberwolves'u 128-110'luk skorla yendi ve bu sezon ilk kez kazandı. Lakers'ta Luka Doncic 49 sayı, 11 ribaund ve 8 ribaund ile maça damga vururken, Austin Reaves ile Rui Hachimura da 23'şer sayıyla katkı verdi. Ligdeki ilk yenilgini alan Minnesota'da ise Anthony Edwards'ın 31, Julius Randle'nin de 26 sayısı galibiyete yetmedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Toronto Raptors: 116 - Milwaukee Bucks: 122
Orlando Magic: 107 - Atlanta Hawks: 111
New York Knicks: 105 - Boston Celtics: 95
Brooklyn Nets: 124 - Cleveland Cavaliers: 131
New Orleans Pelicans: 116 - San Antonio Spurs: 120
Memphis Grizzlies: 114 - Miami Heat: 146
Houston Rockets: 111 - Detroit Pistons: 115
Dallas Mavericks: 107 - Washington Wizards: 117
Sacramento Kings: 105 - Utah Jazz: 104
Portland Trail Blazers: 139 - Golden State Warriors: 119
Los Angeles Lakers: 128 - Minnesota Timberwolves: 110
Los Angeles Clippers: 129 - Phoenix Suns: 102

DHA

text-ad
Etiketler Alperen Şengün houston rockets maç sonucu skor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kanser tedavisi devam eden ünlü türkücüden Kıvanç Tatlıtuğ'a veto, Olgun Şimşek'e onay Kanser tedavisi devam eden ünlü türkücüden Kıvanç Tatlıtuğ'a veto, Olgun Şimşek'e onay Eşinden tek celsede boşanan güzel isimden sürpriz karar Eşinden tek celsede boşanan güzel isimden sürpriz karar CHP'den istifa eden bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor CHP'den istifa eden bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor Tam 20 yıl boyunca simit satıp ailesine bakıp KPSS'ye çalıştı; sonunda 49 yaşında atandı! Tam 20 yıl boyunca simit satıp ailesine bakıp KPSS'ye çalıştı; sonunda 49 yaşında atandı! İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu günler öncesinden bilen gazeteciden bir olay iddia daha! İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu günler öncesinden bilen gazeteciden bir olay iddia daha! Çakallarla Dans’ın Köfte Necmi’sinden ilk hasat sürprizi Çakallarla Dans’ın Köfte Necmi’sinden ilk hasat sürprizi Zam'aydın Türkiyem! Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geldi! Zam'aydın Türkiyem! Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geldi! Yolsuzlukla yargılanan belediye başkanına 23 yıl 11 ay hapis cezası Yolsuzlukla yargılanan belediye başkanına 23 yıl 11 ay hapis cezası Süper Lig'te olay olan maç: 7 gol atıldı, 3'ü iptal edildi! Süper Lig'te olay olan maç: 7 gol atıldı, 3'ü iptal edildi! Yıldız Tilbe vasiyetini açıkladı: ''Asla istemiyorum! Yasaklıyorum!'' Yıldız Tilbe vasiyetini açıkladı: ''Asla istemiyorum! Yasaklıyorum!''
Evlilik teklifinin ardından ayrılmışlardı, olaylı aşk yeniden başladı Evlilik teklifinin ardından ayrılmışlardı, olaylı aşk yeniden başladı Diyanet'in 29 Ekim Hutbesi'nde bilin bakalım kim yoktu! Diyanet'in 29 Ekim Hutbesi'nde bilin bakalım kim yoktu! Kış geldi, gitmek bilmiyor! Yeni bir yağışlı hava dalgası daha geliyor! Kış geldi, gitmek bilmiyor! Yeni bir yağışlı hava dalgası daha geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bilal Erdoğanlı körfez ülkeleri ziyaretine tepki yağıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bilal Erdoğanlı körfez ülkeleri ziyaretine tepki yağıyor ÖTV düzenlemesi sonrasında ucuzlayacak cep telefonları belli oldu ÖTV düzenlemesi sonrasında ucuzlayacak cep telefonları belli oldu Ekranların yeni dizisinde 4'üncü bölümde sürpriz ayrılık Ekranların yeni dizisinde 4'üncü bölümde sürpriz ayrılık AK Parti'nin MASAK'ı da mahkemeleri de devre dışı bırakacak teklif ortalığı karıştırdı! AK Parti'nin MASAK'ı da mahkemeleri de devre dışı bırakacak teklif ortalığı karıştırdı! ABD'den Mehmetçik'in Gazze görevine İsrail şartı! ABD'den Mehmetçik'in Gazze görevine İsrail şartı! Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı haline gelen gence konulan teşhis belli oldu Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı haline gelen gence konulan teşhis belli oldu İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda saç baş yolduran görüntü! İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda saç baş yolduran görüntü!