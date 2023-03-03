Alperen Şengün’ün 11 sayısı Houston Rockets'a yetmedi

NBA’de milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets evinde Memphis Grizzlies’a 113-99 mağlup oldu. Milli yıldızın 11 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

NBA’de normal sezona 9 müsabaka ile devam edildi. Batı Konferansı ikincisi Memphis Grizzlies deplasmanda mücadle ettiği konferans sonuncusu Houston Rockets’i 113-99’luk skorla yendi. Memphis Grizzlies’ta 30 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle oynayan Desmond Bane, galibiyette önemli pay sahibi oldu. Konuk ekipte Ja Morant 20 sayı ve 7 asistle, Jaren Jackson JR.’da 17 sayı ve 4 ribauntla oynadı. Houston Rockets’ta Jalen Green 20, Kenyon Martin 19 sayi ile müsabakayı tamamladı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün 31 dakika 23 saniye parkede kaldığı karşılaşmada 11 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist üretti. Bu sonuçla Memphis Grizzlies 38.galibiyetini elde ederken, üst üste 11. maçını kaybeden Houston Rockets bu sezonki 49.yenilgisini aldı. Gecenin diğer karşılaşmalarında Doğu Konferansı zirve yarışında iddialı ekiplerinden Boston Celtics evinde karşı karşıya geldiği Cleveland Cavaliers’ı 117-113’lük skorla mağlup etti. Boston Celtics’te 41 sayı, 11 ribaunt ve 8 asistle double-double yapan Jayson Tatum galibiyetin mimarı oldu. Ev sahibinde Al Harford 23 sayı ve 11 ribaunt ile, Jaylon Brown 16 sayı ve 4 asistle galibiyete katkı sağladı.

Cleveland Cavaliers’ta Donovan Mitchell’in 44, Darius Garland’ın 29 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Konuk ekipte 5 dakika 6 saniye süre alan Milli basketbolcu Cedi Osman skor üretemedi. Bu sonucun ardından Boston toplamda 45 galibiyete ulaşırken, Cleveland 26.mağlubiyetini aldı.