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Alperen Şengün'ün NBA'deki yeni takımı belli oldu

Alperen Şengün'ün NBA'deki yeni takımı belli oldu

Barclays Center'da gerçekleştirilen 2021 NBA Draftı'nda milli basketbolcu Alperen Şengün’ün yeni takımı belli oldu.

Amerikan Basketbol Ligi NBA’de dün gece yapılan draft ile birlikte takımlar, geleceğin yıldızlarını kadrolarına kattı.

ING Basketbol Süper Ligi 2020/2021 sezonunun En Değerli Oyuncusu Alperen Şengün'ün NBA yolcuğu ise resmen başladı. Milli basketbolcu NBA Draft 2021'de 16. sıradan Houston Rockets tarafından seçildi.

Alperen Şengün'ü 16. sıradan seçen Oklahoma City Thunder, bu hakkını Houston Rockets ile takasladı ve böylece milli oyuncumuzun yeni takımı da belli oldu.

Genç basketbolcumuz böylelikle sırasıyla Mirsad Türkcan, Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur, İbrahim Kutluay, Ersan İlyasova, Semih Erden, Ömer Aşık, Furkan Aldemir, Furkan Korkmaz, Cedi Osman'ın ardından NBA'de Türk pasaportuyla mücadele eden 11. isim olacak.

Etiketler Alperen Şengün nba
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