Amerikalı basketbolcuya İzmir'de bıçaklı saldırı

ABD'li basketbolcu Errick McCollum, İzmir'de park yeri tartışması sebebiyle bıçaklı saldırıya uğradığını duyurdu.

Pınar Karşıyaka takımının oyuncularından ABD'li basketbolcu Errick McCollum, İzmir'de bıçaklı saldırıya uğradığını açıkladı. Collum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın park yeri sebebiyle yaşandığını söyledi.

Collum mesajında kendisine saldıran kişinin arabasının fotoğrafını paylaştı ve şu notu düştü: “İzmir’de yaşayan dostlarım veya hayranlarım, lütfen görseldeki beyaz Mercedes’in plakasını polise bildirin. Benim hakkım olan park yerinde bir aptal gibi davrandı ve ben arabadan inene kadar öfkeyle hareket etti. Benim ondan daha genç ve daha iri olduğumu fark ettikten sonra duraksadı ve bıçağını çıkararak bana yaklaşmaya çalıştı. O andan sonra etraftaki insanlar olaya müdahale ederek kendisine engel oldular."

Daha sonra şahsın fotoğrafını paylaşan ve durumunun iyi olduğunu belirten Collum "Olaylar büyüyecek gibiyken etraftaki iyi niyetli insanlar duruma engel oldular ve şahsa fiziksel müdahalede bulundular. Eğer müdahale etmeselerdi kim bilir işler hangi boyuta varacaktı. İşin en kötü kısmı ise yanımda hamile eşim ve 2 yaşındaki oğlumun olmasıydı. Bu sebeple karşımdaki şahısla uğraşırken aynı zamanda onların güvenliğinden emin olmak durumundaydım” ifadelerini kullandı.