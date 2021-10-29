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  4. Anadolu Efes EuroLeague'e farklı galibiyet ile geri döndü!

Anadolu Efes EuroLeague'e farklı galibiyet ile geri döndü!

Anadolu Efes EuroLeague'e farklı galibiyet ile geri döndü!

THY EuroLeague'de çift maç haftasında heyecan devam etti. Temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Zalgiris Kaunas'ı konuk etti.

Geçtiğimiz senenin şampiyonu temsilcimiz Anadolu Efes, bu seneye kendisi gibi kötü bir başlangıç yapan Zalgiris Kaunas'ı konuk etti. Temsilcimiz, zorlu maçtan skorla galip ayrıldı.

Euroleague'de ilk 4 maçını kaybeden Anadolu Efes, son 3 maçından 2 galibiyet çıkardı. 

Efes, EuroLeague'de gelecek hafta sahasında Zenit'i ağırlayacak.

Etiketler Anadolu Efes EuroLeague
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