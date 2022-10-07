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Anadolu Efes EuroLeague'e galibiyetle başladı

Anadolu Efes EuroLeague'e galibiyetle başladı

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de yeni sezonun ilk maçında Kızılyıldız'ı 72-59 mağlup etti.

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de sezonun ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Kızılyıldız'la karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-14 önde kapatan Anadolu Efes, devreye 35-34 üstün girdi.

Mücadelenin üçüncü çeyreğini 56-50 önde tamamlayan lacivert-beyazlılar, maçın son çeyreğinde de üstünlüğünü korudu ve karşılaşmadan 72-59 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 2. haftasında Monako'ya konuk olacak.

 

Etiketler Anadolu Efes EuroLeague
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