Anadolu Efes EuroLeague'e galibiyetle başladı
Anadolu Efes, THY EuroLeague'de yeni sezonun ilk maçında Kızılyıldız'ı 72-59 mağlup etti.
Anadolu Efes, THY EuroLeague'de sezonun ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Kızılyıldız'la karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-14 önde kapatan Anadolu Efes, devreye 35-34 üstün girdi.
Mücadelenin üçüncü çeyreğini 56-50 önde tamamlayan lacivert-beyazlılar, maçın son çeyreğinde de üstünlüğünü korudu ve karşılaşmadan 72-59 galip ayrıldı.
Anadolu Efes, EuroLeague'in 2. haftasında Monako'ya konuk olacak.
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