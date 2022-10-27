Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko Derbisi S Sport Plus’ta

EuroLeague’te sezonun ilk İstanbul derbisi Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko karşılaşması, 28 Ekim Cuma günü 20:30’da canlı yayınla S Sport Plus’ta

Basketbol severlerin heyecanla beklediği, EuroLeague 2022-23 sezonunun ilk İstanbul derbisi Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko karşılaşması, 28 Ekim Cuma günü 20:30’da Sinan Erdem Spor Salon’unda gerçekleşecek. S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak karşılaşmayı S Sport Plus üyeleri diledikleri yerde, diledikleri cihazdan izleyerek derbi heyecanına ortak olacaklar.

Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan iki takım, zirve mücadelesi yolunda kozlarını paylaşacak. EuroLeague’in lideri ve 2017’den bu yana ilk kez sezona 4’te 4 yaparak başlayan Fenerbahçe Beko yeni transferleri Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Carsen Edwards ve Nigeh Hayes-Davis’in performanslarıyla galibiyet serisini beş maça çıkarmak istiyor. Geçen sezonun şampiyonu Anadolu Efes ise, Shane Larkin’in yokluğunda, Micic ve Clyburn gibi yıldızlarıyla kendi sahasında sonuca gitmeye çalışacak.

ISTANBUL Kampanya Koduyla, İstanbul Derbisi Kaçmaz

Basketbol severler bu müthiş mücadeleyi, S Sport Plus’ın bu karşılaşmaya özel olarak düzenlediği İstanbul derbisi kampanyasına katılarak ilk ay 14.99 TL avantajıyla izleyebilecekler. Kampanyadan faydalanmak isteyen sporseverlerin “ISTANBUL” kampanya kodunu kullanarak ssportplus.com üzerinden üyeliklerini başlatmaları yeterli olacak.

Türk basketbolunun birbirinden deneyimli isimleri S Sport Plus’ta

S Sport Plus üyeleri derbi öncesi ve sonrasında S SportPlus’ta yayınlanacak özel programlar ve röportajlarla da derbi ruhunu yaşayacak. EuroLeague yayınlarında Türk basketbolunun birbirinden deneyimli isimleri Caner Eler, Can İşbakan, Uğur Ozan Solak, Orkun Çolakoğlu, Yiğiter Uluğ, Erman Kunter, Didem Gürser, Çağıl Özge Özkul, Deniz Aksoy, Levent Topsakal ve Ertuğrul Erdoğan’dan oluşan deneyimli, enerjik, araştırmacı ve basketbol tutkunu bir ekip basketbol seyrini doruğa taşıyacak.

S Sport Plus üyeleri Cuma günü oynanacak derbiyi ve özel programları istedikleri yerde, ister Smart TV’den ister webten, ister cepten canlı olarak izleyebilecekler.