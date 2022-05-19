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Anadolu Efes, Olympiakos'u yenerek finale yükseldi

Anadolu Efes, Olympiakos'u yenerek finale yükseldi

Turkish Airlines Euroleague Final Four’da Anadolu Efes, Olympiakos ile karşılaştı. Anadolu Efes, Yunan rakibi Olympiakos'u 77-74 mağlup ederek finale yükseldi.

Mücadele Stark Arena’da oynandı. Olympiakos - Anadolu Efes karşılaşması temsilcimizin 77-74'lük üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte son şampiyon Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'de finale yükseldi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 45’İNCİ RANDEVU
Turkish Airlines Euroleague’de finale yükselmek için mücadele eden Olympiakos ile Anadolu Efes, tarihleri boyunca 45’inci kez karşı karşıya geldi.

FİNAL VE ÜÇÜNCÜLÜK MAÇLARI 21 MAYIS’TA
Turkish Airlines Euroleague’de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Anadolu Efes’in de yer aldığı Final Four, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenecek. Anadolu Efes, Barcelona - Real Madrid maçının kazananı ile şampiyonluk için parkeye çıkacak. İki eşleşmede mağlup olan taraflar final gününde üçüncülük için kozlarını paylaşacak.

Etiketler anadolu efes final
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