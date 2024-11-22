Anadolu Efes, Paris Basket'e direnemedi

THY Euroleague'in 11. haftasında Anadolu Efes, sahasında Fransız ekibi Paris Basket'e 93-84 mağlup ayrılarak Euroleague'deki 5. yenilgisini yaşadı.

THY Euroleague'in 11. haftasında Anadolu Efes, sahasında Fransız ekibi Paris Basket'i ağırladı.

EuroLeague’in 11’inci haftasında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Paris Basketbol’a 93-84 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Paris Basketbol, 8 galibiyete ulaşırken; Anadolu Efes, 5’inci kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi ise konuk ekipte 21 sayı kaydeden TJ Shorts oldu. Mücadeleye Paris Basketbol etkili başlarken; Anadolu Efes çeyrek sonunda farkı azalttı ve ilk periyot konuk ekibin 22-20 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci periyotta üstünlüğünü koruyan Paris Basketbol, soyunma odasına 43-39 önde gitti.

Üçüncü periyotta da Anadolu Efes’in öne geçmesine izin vermeyen konuk ekip, son periyoda 8 sayı farkla girdi: 58-66.

Paris Basketbol, yüksek skorlu geçen son periyodun ardından maçı 93-84 kazandı.

Anadolu Efes, EuroLeague’in 12’nci haftasında ASVEL’e konuk olacak. Paris Basketbol ise sahasında Virtus Bologna’yı ağırlayacak.