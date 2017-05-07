Aziz Yıldırım'dan Işık Eyigüngör'e tokat !

Yakın Doğu Üniversitesi Fenerbahçe Kadın Basketbol final ilk maçı öncesinde olay çıktı.

Salona giren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kendisine 'Hoş geldiniz' demek için yanına gelen Işık Eyigüngör'ün suratına tokat attı ve salon karıştı.

Hürriyet'in haberine göre; Spor Şube polislerinin araya girmesiyle sakinleşen havadan sonra iki başkan ayrı ayrı yerlere oturtuldu.

Aziz Yıldırım olaylardan sonra basın mensuplarına 'Görüyorsunuz yaptıkları ahlaksızlıkları. Oyuncularımızı ayartıyorlar, bilet istiyoruz bilet vermiyorlar, burayı Beşiktaş taraftarlarıyla dolduruyorlar.

Bu maç Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanacak maç. Bu Beşiktaşlıların burada ne işi var. Ama bu iş burada bitmeyecek" dedi.

Oldukça sinirli olan Aziz Yıldırım güçlükle sakinleştirildi. Olaylardan yaklaşık 15 dakika sonra maç başladı.

İŞTE O TOKATIN PERDE ARKASI...



Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör daha önce Fenerbahçe'de yöneticilik yapmıştı. Aziz Yıldırım'a muhalif olan Eyigüngör daha önce Alex'in Fenerbahçe'den gönderilmesiyle ilgili olarak "Aziz beyde ahde vefa duygusu yoktur. Bu işlerin çözümü başkanın da Aykut Kocaman'ın da görevi derhal bırakmasıdır. Zira, başkan artık kulübe zarar veriyor" açıklamalarında bulunmuştu.

Eyigüngör, Basketbolu Geliştirenler Derneği adıyla mücadele eden BGD takımının başkanlığını yaptığı dönemde de Fenerbahçe'den Olcay Çakır ve Quanitra Hollingsworth'u transfer etmişti. Bunun üzerine Aziz Yıldırım da Eyigüngör'ü Fenerbahçe'den ihraç etmek için talimat vermişti.