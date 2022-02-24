Barcelona Kulübü'nden Rusya hamlesi: Maça çıkmayacaklar

İspanyol devi Barcelona Kulübü, basketbol takımının THY Avrupa Ligi'nde Rusya'nın Zenit takımı ile oynayacakları maça çıkmama kararı aldı.

Barcelona yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerle ilgili gelen haberlerden dolayı basketbol takımının Zenit'e seyahat etmeyeceğini duyurdu.

THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'nın 25 Şubat'ta Zenit, 27 Şubat'ta da CSKA Moskova ile maçı bulunuyor.

Barcelona'da, Türk basketbolcu Sertaç Şanlı da forma giyiyor.