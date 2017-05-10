Barcelona ve Real Madrid ligden çekiliyor

2017/18 sezonunda Euroleague'de yer alacak Real Madrid, Barcelona Lassa, Baskonia ve Unicaja Malaga ACB Ligi'ndeki takım sayısı düşürülmezse ligden çekileceklerini ve kendi alternatif liglerini kuracaklarını açıkladı.

ACB'de şu anda 17 takım bulunuyor. CB Orense'de alttan gelip buraya eklenecek ve takım sayısı 18 olacak. Yine alt ligden çıkma hakkını elde eden Melilla ve Palencia ise gereklilikleri tamamlayamadıkları için lige alınmadı. Bu iki takım da gereksinimleri karşılarsa İspanya liginde 20 takım olması söz konusu.

Zaten Euroleague nedeniyle ağır bir fikstüre sahip olan 4 takım ise 18 ya da 20 takımlı bir ligde oynamayacaklarını beyan etti.

Bu takımların isteği ligin bu sezon 16, önümüzdeki sezon da 14 takıma düşürülmesi yönünde. İspanyol basketbolunun dev ekipleri rekabet gücü düşük takımların ligde olmasını da istemiyor.

Bu talepler üzerine İspanya Basketbol Federasyonu ve Spor Konseyi'yle birlikte görüşmeler sürdürülüyor. Nihai kararın 23 Mayıs'ta verilmesi bekleniyor. Play-off'un kaldırılması da konuşulanlar arasında yer alıyor. Şu anda ligde yer alan diğer 13 kulüp ise buna karşı çıkıyor.