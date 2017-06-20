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  4. 20 Haziran 2017 19:32

Barış Hersek 2 yıl daha Fenerbahçe'de !

Fenerbahçe, Milli basketbolcu Barış Hersek ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Barış Hersek 2 yıl daha Fenerbahçe'de !
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Basketbolda tarihi bir sezon geçiren Fenerbahçe, iç transferde ilk imzayı attırdı. Sarı-Lacivertliler, kontratı sona eren Barış Hersek ile 2 yıllık yeni anlaşma sağladı.

Anadolu Efes altyapısında yetiştikten sonra Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka gibi takımların formasını giyen Hersek, son 2 sezondur Fenerbahçe adına mücadele ediyordu.

29 yaşındaki milli basketbol, Sarı-Lacivertlilerin Euroleague ve Türkiye Ligi şampiyonluklarında kadroda yer aldı.

Kariyerinde son 6 sezonda 3 farklı takımda 11 kupa kazanma başarısı gösteren Herseki, Obradovic'in olumlu rapor vermesi nedeniyle 2 yıl daha Fenerbahçe forması terletecek.

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