Barış Hersek 2 yıl daha Fenerbahçe'de !

Basketbolda tarihi bir sezon geçiren Fenerbahçe, iç transferde ilk imzayı attırdı. Sarı-Lacivertliler, kontratı sona eren Barış Hersek ile 2 yıllık yeni anlaşma sağladı.
Anadolu Efes altyapısında yetiştikten sonra Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka gibi takımların formasını giyen Hersek, son 2 sezondur Fenerbahçe adına mücadele ediyordu.
29 yaşındaki milli basketbol, Sarı-Lacivertlilerin Euroleague ve Türkiye Ligi şampiyonluklarında kadroda yer aldı.
Kariyerinde son 6 sezonda 3 farklı takımda 11 kupa kazanma başarısı gösteren Herseki, Obradovic'in olumlu rapor vermesi nedeniyle 2 yıl daha Fenerbahçe forması terletecek.
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