Avrupa şampiyonu seriye hızlı başladı !

Karşılaşmaya Ali Muhammed ve Nunnally'nin üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle başlayan Fenerbahçe, 2. dakikada 9-2 üstünlük yakaladı. Wilbekin'in art arda kaydettiği üç sayılık atışlarla toparlanan Darüşşafaka Doğuş, Zizic'in 5. dakikadaki isabetiyle farkı 1 sayıya indirdi: 11-10. Ev sahibi ekibin Kalinic ve Udoh ile bulduğu sayılara Clyburn'ün skorer oyunuyla cevap veren yeşil-siyahlılar, 9. dakikada Wilbekin'in dış atışıyla öne geçti: 21-24. İlk çeyrek, misafir takımın 26-24 üstülüğüyle tamamlandı.

Müsabakanın ikinci periyoduna Melih Mahmutoğlu'nun üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle giren Fenerbahçe, 13. dakikada yeniden öne geçti: 33-32. İki takımın da sert savunma yaptığı ve boyalı alanda skor bulmaya çalıştığı mücadelenin 17. dakikası 42-42 eşitlikle geçildi. Kalan bölümde Sloukas, Datome ve Udoh ile skor üreten Fenerbahçe, soyunma odasına 50-42 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına Kalinic'in isabetleriyle farkı çift hanelere (52-42) çıkartarak başlayan Fenerbahçe, boyalı alanda Udoh-Vesely ikilisiyle etkili oldu. Darüşşafaka Doğuş'un takım faulü hakkını erken doldurmasını iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, 25. dakikayı 61-50 önde geçti. Datome'nin üç sayılık basketiyle 28. dakikada farkı 20 sayıya (72-52) çıkaran sarı-lacivertliler, son çeyreğe 72-57 önde girdi.

Mücadelenin son periyoduna Berk Uğurlu ve Egehan Arna gibi genç oyuncularla başlayan Fenerbahçe, rakibinin farkı kapatmasına müsade etmedi ve salondan 22 sayı farkla (94-72) galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Fenerbahçe formasıyla 18 sayı kaydeden Melih Mahmutoğlu olurken, Darüşşafaka Doğuş'ta Wilbekin ve Clyburn'ün 16'şar sayısı yeterli olmadı.

Toplamda üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 31 Mayıs Çarşamba günü yine Ülker Sports Arena'da oynanacak.